Под Курском молодой автомобилист сбил на переходе пенсионерку

Авария произошла в деревне Щетинка Курского района

2 июня около 9 часов утра в деревне Щетинка Курского района Курской области сбили пенсионерку.Как сообщили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля «ЛАДА Калина» ехал по автодороге «Курск – Поныри» со стороны поселка Поныри в сторону Курска. В пути следования он допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движенияВ результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, ее доставили в железнодорожную больницу Курска.