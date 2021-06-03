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Под Курском молодой автомобилист сбил на переходе пенсионерку

Авария произошла в деревне Щетинка Курского района

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2 июня около 9 часов утра в деревне Щетинка Курского района Курской области сбили пенсионерку. 

Как сообщили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля «ЛАДА Калина» ехал по автодороге «Курск – Поныри» со стороны поселка Поныри в сторону Курска. В пути следования он допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право по ходу движения 

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, ее доставили в железнодорожную больницу Курска. 
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