Житель Ставропольского края скрывался в Курске, зарабатывая на жизнь криминалом

Курские полицейские задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске. Житель Ставропольского края скрывался в Курске, зарабатывая на жизнь криминалом.Мужчина снимал жильё посуточно, злоупотреблял алкоголем и наркотиками, поэтому тратил каждый день много денег. Оперативники установили его причастность к серии краж из частных домов в разных районах Курска. Все преступления он совершал по одному сценарию. Преступник действовал днём но, чтобы убедиться, что хозяев нет дома, заранее стучал в окна и звонил в дверь. В дома проникал, разбивая или отжимая пластиковые стеклопакеты. В одном из случаев злоумышленник поранился об осколки и оставил на месте преступления свою кровь. Эти следы и стали одним из главных вещественных доказательств в уголовном деле. Основной целью вора всегда были наличные. Но везло ему не всегда. Из одного дома в центре города грабителя спугнули соседи, а хозяева дома на улице 3-я Фатежская хранили у себя всего 4 тысячи рублей.Больше других от действий рецидивиста пострадал пенсионер из Северо-Западного микрорайона. Из его дома пропало более 100 тысяч рублей и ювелирные украшения.Для розыска подозреваемого потребовалась напряжённая и слаженная работа нескольких оперативных служб полиции. В результате правоохранителям удалось установить маршруты передвижения и место жительства преступника. В ближайшее время вещи, изъятые при задержании предъявят потерпевшим для опознания. По всем эпизодам преступной деятельности гастролёра возбуждены уголовные дела. За серию квартирных краж ранее судимый мужчина может вновь отправиться за решётку на срок более 6 лет.