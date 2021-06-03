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Лента новостей / В регионе

К винным погребам на улице Большевиков в Курске закроют доступ

Мэрия заключила договор на проведение историко-культурной экспертизы
К винным погребам на улице Большевиков в Курске закроют доступ

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Специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Курской области осмотрели винные погреба на улице Большевиков. Состояние выявленного объекта культурного наследия «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцева» и восстановление объекта культурного наследия «Водонапорная башня» на улице Павлова обсудили на совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Смирнов. 

Мэрия заключила договор на проведение историко-культурной экспертизы, по результатам которой будет дана оценка погребам, определена их историческая и культурная ценность. После этого примут решение о дальнейших действиях с постройками. Пока же городской администрации выдано предписание привести территорию в надлежащий вид. На историческом месте надо убрать мусор и закрыть доступ на объект. 

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