Водонапорная башня» на улице Павлова обсудили на совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Смирнов.Специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Курской области осмотрели винные погреба на улице Большевиков. Состояние выявленного объекта культурного наследия «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцева» и восстановление объекта культурного наследия «
Мэрия заключила договор на проведение историко-культурной экспертизы, по результатам которой будет дана оценка погребам, определена их историческая и культурная ценность. После этого примут решение о дальнейших действиях с постройками. Пока же городской администрации выдано предписание привести территорию в надлежащий вид. На историческом месте надо убрать мусор и закрыть доступ на объект.
К винным погребам на улице Большевиков в Курске закроют доступ
Мэрия заключила договор на проведение историко-культурной экспертизы