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Куряне могут направить предложения по проекту генплана онлайн до 30 июня

На официальном сайте администрации Курска появился специальный раздел «Предложения в проект Генплана» 
Куряне могут направить предложения по проекту генплана онлайн до 30 июня

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Куряне могут направить свои предложения по проекту генплана Курска онлайн до 30 июня включительно. Для этого на официальном сайте городской администрации создан раздел «Предложения в проект Генплана». 

В разделе размещена электронная форма, заполнив которую, горожане могут направлять свои предложения. Вся информация будет напрямую поступать в городской комитет архитектуры и градостроительства, специалисты которого направят её разработчикам проекта.
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