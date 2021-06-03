Предложения в проект Генплана».Куряне могут направить свои предложения по проекту генплана Курска онлайн до 30 июня включительно. Для этого на официальном сайте городской администрации создан раздел «
В разделе размещена электронная форма, заполнив которую, горожане могут направлять свои предложения. Вся информация будет напрямую поступать в городской комитет архитектуры и градостроительства, специалисты которого направят её разработчикам проекта.
Куряне могут направить предложения по проекту генплана онлайн до 30 июня
На официальном сайте администрации Курска появился специальный раздел «Предложения в проект Генплана»