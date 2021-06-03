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Лента новостей / Спорт

На выходных в Курской области пройдет Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах»

Зрители смогут полюбоваться «хореографическими этюдами» парусников на водной глади
На выходных в Курской области пройдет Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах»

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В первый выходной лета, 5 июня стартует Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах». Соревнование пройдет в акватории Михайловского водохранилища в поселке Копёнки Железногорского района. 

Зрители смогут полюбоваться «хореографическими этюдами» парусников на водной глади, оценить мастерство и насладиться красотой живописного Михайловского водохранилища, говорят организаторы.

Программа спортивного мероприятия:

4 июня - заезд и размещение команд до полудня. Официальная тренировка.

5 июня в 11:00 - официальное открытие соревнований. Парад судов. Соревнования в дисциплине «Дистанция – 

парусная».

Награждение победителей и закрытие соревнований состоятся в воскресенье, 6 июня.
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