На выходных в Курской области пройдет Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах»

Зрители смогут полюбоваться «хореографическими этюдами» парусников на водной глади

В первый выходной лета, 5 июня стартует Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах». Соревнование пройдет в акватории Михайловского водохранилища в поселке Копёнки Железногорского района.Зрители смогут полюбоваться «хореографическими этюдами» парусников на водной глади, оценить мастерство и насладиться красотой живописного Михайловского водохранилища, говорят организаторы.Программа спортивного мероприятия:4 июня - заезд и размещение команд до полудня. Официальная тренировка.5 июня в 11:00 - официальное открытие соревнований. Парад судов. Соревнования в дисциплине «Дистанция –парусная».Награждение победителей и закрытие соревнований состоятся в воскресенье, 6 июня.