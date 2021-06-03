На выходных в Курской области пройдет Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах»
Зрители смогут полюбоваться «хореографическими этюдами» парусников на водной глади
Зрители смогут полюбоваться «хореографическими этюдами» парусников на водной глади, оценить мастерство и насладиться красотой живописного Михайловского водохранилища, говорят организаторы.
Программа спортивного мероприятия:
4 июня - заезд и размещение команд до полудня. Официальная тренировка.
5 июня в 11:00 - официальное открытие соревнований. Парад судов. Соревнования в дисциплине «Дистанция –
парусная».
Награждение победителей и закрытие соревнований состоятся в воскресенье, 6 июня.