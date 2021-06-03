ТАКТ. На торжественном мероприятии собрались ветераны боевых действий, а также их семьи, чтобы отдать дань памяти погибшим на полях сражений в «горячих точках».Церемония закладки камня в основание будущего сквера Мужества и Скорби состоялась накануне на улице Республиканская, сообщает телеканал
Владимир Ворошилин, участник боевых действий в Египте: «Чувства самые тревожные, радостные, потому что это мероприятие на долгие годы, для воспитания нашей молодежи. Это самое главное, потому что ветераны войны практически ушли, их осталось очень мало.»
На мероприятии присутствовали представители власти и общественники, на которых была возложена почетная миссия открытия камня. Надпись на табличке сохранила для потомков дату основания сквера – 1 июня 2021 года. Так общественники решили увековечить подвиг военных.
Виктор Разиньков, председатель попечительского совета КРОБО «Пламенные сердца»: «Дело в том, что на слуху у всего населения войны в Афганистане, во Вьетнаме. Но мы принимали участие в других конфликтах – Мозамбик, Ливия, Сирия, Ливан, Египет, большой список. Ребят, которые там отдавали там свои жизни, исполняя долг перед Родиной, их не отмечали ни в военных билетах. Родители получали в лучшем случае цинковые гробы, в худшем – известие о том, что погиб на учениях или умер от какой-то болезни.»
Обустройство сквера будет вестись на общественных началах. И возможно живой памятник бессмертному подвигу появится на этом месте уже осенью следующего года.
В Курске появится сквер Мужества и скорби
Церемония закладки камня в основание будущего сквера Мужества и Скорби состоялась на улице Республиканская