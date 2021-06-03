Курский пенсионер потерял все сбережения после телефонного разговора с покупателями "Волги"

Мужчина разместил объявление о продаже машины на популярном сайте

Курский пенсионер потерял все сбережения после телефонного разговора с незнакомцами. Накануне пожилой мужчина разместил объявление о продаже своей "Волги" на популярном сайте. Машиной вскоре заинтересовались первые покупатели. Они утверждали, что готовы расплатиться за автомобиль сразу же переводом на банковскую карту, а забрать его позже.Курянин обрадовался, что сделка состоится быстро и согласился на предложенные условия. Но, как выяснилось, весь разговор был только предлогом для совершения кражи. Чтобы получить деньги, собеседник предложил пенсионеру подойти к ближайшему банкомату и вставить свою карту. Мужчина признался, что не слишком хорошо разбирается в технике, но собеседник пообещал подсказать, что нужно делать.Выполняя инструкции незнакомца, горожанин перевёл на неизвестный счёт всё, что было на карте – 55 тысяч рублей. После этого телефонный разговор прекратился. Осознав, что произошло, пенсионер обратился в полицию. Уже установлено, что номер, с которого звонил лжепокупатель, зарегистрирован в республике Башкортостан. Возбуждено уголовное дело.