В Курской области выявляют британский и индийский штаммы коронавируса
А у детей появляются постковидные осложнения
Также он отметил, что в стационарах стало больше пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Оосложнения развиваются уже на 4-5 день заболевания.
Кроме этого, рассказал Олег Девянин, постковидные осложнения, причем часто отсроченные по времени, наблюдаются у детей. Среди них осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, диабеты и аутоиммунные заболевания, в том числе синдром Кавасаки.