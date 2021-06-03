В Курской области выявляют британский и индийский штаммы коронавируса

А у детей появляются постковидные осложнения

В Курской области стали чаще встречаться мутации коронавируса. По словам главного врача Курской областной инфекционной больницы Олега Девянина, это британский и индийский штаммы. Причём это не завозные случаи, их выявляют у пациентов, которые не выезжали за пределы региона. Штаммы активно циркулируют среди населения, говорит врач.Также он отметил, что в стационарах стало больше пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Оосложнения развиваются уже на 4-5 день заболевания.Кроме этого, рассказал Олег Девянин, постковидные осложнения, причем часто отсроченные по времени, наблюдаются у детей. Среди них осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, диабеты и аутоиммунные заболевания, в том числе синдром Кавасаки.