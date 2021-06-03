  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области выявляют британский и индийский штаммы коронавируса

А у детей появляются постковидные осложнения
В Курской области выявляют британский и индийский штаммы коронавируса

Читайте также

В Курской области стали чаще встречаться мутации коронавируса. По словам главного врача Курской областной инфекционной больницы Олега Девянина, это британский и индийский штаммы. Причём это не завозные случаи, их выявляют у пациентов, которые не выезжали за пределы региона. Штаммы активно циркулируют среди населения, говорит врач.

Также он отметил, что в стационарах стало больше пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Оосложнения развиваются уже на 4-5 день заболевания. 

Кроме этого, рассказал Олег Девянин, постковидные осложнения, причем часто отсроченные по времени, наблюдаются у детей. Среди них осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, диабеты и аутоиммунные заболевания, в том числе синдром Кавасаки. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ветреная, но теплая погода ожидается завтра в Курской области

Курский пенсионер потерял все сбережения после телефонного разговора с покупателями "Волги"

59 артиллерийских снарядов времен ВОВ обнаружили при земляных работах в Курской области

В Курске появится сквер Мужества и скорби

На выходных в Курской области пройдет Областной юбилейный Чемпионат «гонок на парусных катамаранах»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске