На следующей неделе в Курске будут отключать свет
Отключения затронут все три округа
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 7 по 11 июня с 9-00 до 16-00:
Присеймская 1-51, 2-50.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
8 июня с 8-30 до 13-00:
Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Новая Узенькая 20 - 54; 19 – 25; Верхняя Казацкая 4 – 20.
С 9 по 10 июня с 8-30 до 16-00:
Бойцов 9-й Дивизии 34 - 48; 43А - 47А; Верхняя Казацкая 7 – 21.
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 7 по 11 июня с 9-00 до 16-00:
П.Коммуны 56, 56а,56б,56в; СНТ Икар
9 июня с 13-30 до 16-30:
Клубная 3-25; 1-я Агрегатная 27-49; 2-я Агрегатная 2-50, 33-39; 6-й Агрегатный переулок 3-23, 4-41; 4-й Агрегатный переулок 3-35, 4-8; 5-й Агрегатный переулок 3-31, 4-10; 2-й Клубный проезд 1-22, 2-12; 2-й Клубный переулок 13-19, 10-20; 7-й Агрегатный переулок 3-25, 4-26; 2-й Весенний проезд 8-28 3-19; 1-й Весенний проезд 4-8, 3-25; 1-й Клубный переулок 1-17, 4-28.
Телефон для справок: 26-32-10.