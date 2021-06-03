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Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в Курске будут отключать свет

Отключения затронут все три округа

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На следующей неделе в электросетях будут проводить очередные плановые работы. Часть курян из-за этого останется без света. Отключение электроэнергии затронет следующие улицы города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 7 по 11 июня с 9-00 до 16-00: 

Присеймская 1-51, 2-50.

Телефон для справок: 32-32-15. 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

8 июня с 8-30 до 13-00:

Бойцов 9-й Дивизии 52 - 86А; Новая Узенькая 20 - 54; 19 – 25; Верхняя Казацкая 4 – 20. 

С 9 по 10 июня с 8-30 до 16-00:

Бойцов 9-й Дивизии 34 - 48; 43А - 47А; Верхняя Казацкая 7 – 21.

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 7 по 11 июня с 9-00 до 16-00:

П.Коммуны 56, 56а,56б,56в; СНТ Икар

9 июня с 13-30 до 16-30:

Клубная 3-25; 1-я Агрегатная 27-49; 2-я Агрегатная 2-50, 33-39; 6-й Агрегатный переулок 3-23, 4-41; 4-й Агрегатный переулок 3-35, 4-8; 5-й Агрегатный переулок 3-31, 4-10; 2-й Клубный проезд 1-22, 2-12; 2-й Клубный переулок 13-19, 10-20; 7-й Агрегатный переулок 3-25, 4-26; 2-й Весенний проезд 8-28 3-19; 1-й Весенний проезд 4-8, 3-25; 1-й Клубный переулок 1-17, 4-28.

Телефон для справок: 26-32-10.
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