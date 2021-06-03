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Сегодня в Курске стартует городской кинопроект «ЮнКинPark»

Показы будут проходить с июня по август  в парке «Патриот» на проспекте Победы 
Сегодня в Курске стартует городской кинопроект «ЮнКинPark»

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Сегодня в парке «Патриот» на проспекте Победы стартует городской кинопроект «ЮнКинPark». Это летний формат публичных показов отечественных фильмов под открытым небом. 

Фильм, который даст старт проекту, выбрали сами куряне. По итогам голосования, которое проходило в соцсетях, зрители посмотрят ленту «Смотри как я» (2020 год, категория 12+). Начало показа в 20.30.

Перед кинопоказом гостей ждет развлекательно – игровая программа, шоу мыльных пузырей, тематическая фотозона, творческие номера и розыгрыш подарков и сертификатов.

Проект будет работать с июня по август. Кинопоказы запланированы на 4, 12, 22, 25 июня; 9 и 23 июля; 6 и 20 августа.
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