Сегодня в Курске стартует городской кинопроект «ЮнКинPark»
Показы будут проходить с июня по август в парке «Патриот» на проспекте Победы
Фильм, который даст старт проекту, выбрали сами куряне. По итогам голосования, которое проходило в соцсетях, зрители посмотрят ленту «Смотри как я» (2020 год, категория 12+). Начало показа в 20.30.
Перед кинопоказом гостей ждет развлекательно – игровая программа, шоу мыльных пузырей, тематическая фотозона, творческие номера и розыгрыш подарков и сертификатов.
Проект будет работать с июня по август. Кинопоказы запланированы на 4, 12, 22, 25 июня; 9 и 23 июля; 6 и 20 августа.