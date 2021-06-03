Ветеринарная служба приглашает курян провести идентификацию своих питомцев
Пройти процедуру необходимо всем животным: от лошадей до пчел
Для регистрации животных нужно обратиться в ОБУ «Курская городская СББЖ». Процедура идентификации включает в себя биркование и выдачу ветеринарно-санитарного паспорта на животное. После проведения идентификации осуществляется комплекс противоэпизоотических мероприятий: диагностические исследования на лейкоз, бруцеллез, туберкулез, вакцинация против бешенства и сибирской язвы, классической чумы свиней.