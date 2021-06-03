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Ветеринарная служба приглашает курян провести идентификацию своих питомцев

Пройти процедуру необходимо всем животным: от лошадей до пчел
Ветеринарная служба приглашает курян провести идентификацию своих питомцев

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Ветеринарная служба приглашает курян провести идентификацию домашних и сельскохозяйственных животных. Это необходимо для предотвращения распространения инфекционных заболеваний. Пройти процедуру должны лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, собаки и кошки, домашняя птица и даже пчелы.

Для регистрации животных нужно обратиться в ОБУ «Курская городская СББЖ». Процедура идентификации включает в себя биркование и выдачу ветеринарно-санитарного паспорта на животное. После проведения идентификации осуществляется комплекс противоэпизоотических мероприятий: диагностические исследования на лейкоз, бруцеллез, туберкулез, вакцинация против бешенства и сибирской язвы, классической чумы свиней.
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