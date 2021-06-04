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До конца июня в Курске будут перекрывать дороги из-за строительства газопровода

К неудобствам автомобилистам следует готовиться уже на следующей неделе

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До конца июня в Курске будут перекрывать дороги из-за строительства газопровода. К неудобствам автомобилистам следует готовиться уже на следующей неделе: с 7 по 9 июня ограничат движение по 2-му Гуторовскому переулку, в районе дома №8. 10 июня нельзя будет проехать на участке ул. Скорятина, в районе дома №60. 11 июня закроют движение на участке улицы Сушковская, в районе дома №25. 

После праздников, 15 июня для автолюбителей будет недоступен участок 3-го Кленового переулка в районе дома №11. С 16 по 18 июня будет закрыт участок улицы 3-й Песковской в районе дома №22. 

 С 21 по 25 июня движение ограничат на участке улицы 2-й Лиственной, в районе дома №26, и в последние дни июня - с 28 по 30 июня - на участке 2-го Березового переулка, в районе дома №4.
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