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Курская Госавтоинспекция на выходных проведет сплошные проверки водителей на трезвость

Рейды пройдут в районах Курской области

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Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды 
пройдут на этих выходных в районах области. 
 
Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в 
нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность. 
 
Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с 
мобильного - 102 или в дежурную часть. 
 
Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, задержаны 28 пьяных водителей, еще 6 водителей 
отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и столько же задержаны за повторное 
нарушение.
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