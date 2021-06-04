Курская Госавтоинспекция на выходных проведет сплошные проверки водителей на трезвость

Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды

пройдут на этих выходных в районах области.

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в

нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность.

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с

мобильного - 102 или в дежурную часть.

Добавим, по итогам рейдов, прошедших на минувших выходных, задержаны 28 пьяных водителей, еще 6 водителей

отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и столько же задержаны за повторное

нарушение.