Житель Курской области со второго раза перевел мошенникам 3,5 миллиона

Курчатовец сначала не поверил мошенникам, но они убедили его поучаствовать в «спецоперации»

Житель Курской области перевел мошенникам 3,5 миллиона рублей. Правда не сразу, а со второго раза. Курчатовец сначала не поверил мошенникам, но они убедили его поучаствовать в «спецоперации».50-летнему мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и попросил назвать данные банковской карты. После чего на телефон начали приходить сообщения с кодами доступа к счёту. Тогда мошенникам не удалось завладеть деньгами. Горожанин заподозрил, что общается с мошенниками, отказался называть секретную информацию и перезвонил на «горячую» линию банка, где ему подтвердили, что подобную информацию запрашивают только преступники.Через несколько дней аферисты повторили попытку, но на этот раз они представились службой безопасности банка. Лжебанкиры предложили мужчине сыграть ответственную роль – поймать на живца мошенников, которые недавно пытались его обмануть. Для убедительности они соединяли с человеком, который представился следователем из Курска и подтвердил, что для гарантированного задержания преступников необходимо оформить кредит в банке и положить деньги на специальный счёт, продиктованный по телефону.Звонившие убедили мужчину молчать о полученном звонке и ни с кем не общаться. А чтобы кредит наверняка одобрили, предложили указать целью получения денег – покупку жилья.Курчатовец оформил два займа в одном банке. Только спустя двое суток, общения с мошенниками он понял, что ситуация не поддается логике, и он обратился в полицию.В общей сложности он перевёл на номера телефонов аферистов три с половиной миллиона рублей, взятые в кредит.Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.Правоохранители напоминают, что аферисты, используя технологию подмены номера, звонят якобы из дежурных частей отделов полиции или номеров должностных лиц, сведения о которых размещены на официальных сайтах правоохранительных ведомств в открытом доступе и просят выполнять требования «сотрудников банков».Полицейские настоятельно просят запомнить и рассказать своим близким, что правоохранители НИКОГДА не просят по телефону поучаствовать в спецоперации. Получив такой звонок, следует перезвонить в организацию, откуда якобы этот звонок поступил, набрав указанный номер телефона вручную.