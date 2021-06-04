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Белостоцкий предложил поощрять курян за прививку от коронавируса билетами в театр или посещением фитнес-клуба

Последнее слово все равно остается за губернатором
Белостоцкий предложил поощрять курян за прививку от коронавируса билетами в театр или посещением фитнес-клуба

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В Доме Советов решили поощрять жителей Курской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. По крайней мере такую идею на пресс-конференции озвучил замубернатора Андрей Белостоцкий. Он предлагает дарить привившимся билет в театр или в кино, а то и вовсе неделю или даже целый месяц посещения фитнес-клуба. Правда, он же говорит, что на это нужно много денег. Так что последнее слово все равно остается за губернатором. А он сейчас на форуме в Петербурге. Его заместитель надеется, что решение по этому вопросу будет в понедельник.

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