На улице Серегина дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Практически закончен ремонт в 7-м Промышленном переулке и на улице Менделеева

Замгубернатора проверил соответствие дорог Курска нормам безопасности. Юрий Князев, как куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», проверил состояние дорожного полотна на городских улицах и его соответствие техническому регламенту, обеспечивающему безопасность дорожного движения. Чиновник посетил несколько улиц, где расположены жилые дома и школы и ремонт которых ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Так, на Серегина дорожники уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и приступили к устройству верхнего. После этого предстоит установить барьерное ограждение, заменить дорожные знаки и нанести разметку термопластиком. Приведут в порядок и тротуары. Завершить работы планируется к концу июня.Практически закончен ремонт в 7-м Промышленном переулке и на улице Менделеева, это участок от проспекта Ленинского Комсомола до улицы Крюкова протяженностью более километра. Здесь расположены детский сад и школа. Люди жаловались на разбитую проезжую часть и отсутствие пешеходной зоны. Сейчас там уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Рядом с образовательными учреждениями в соответствии с нормативными требованиями по безопасности дорожного движения возведут искусственные неровности, нанесут дорожную разметку и установят знаки на светоотражающей пленке. Дорожники работают с опережением на 10 дней, и объект будет готов к сдаче в эксплуатацию к 20 июня. Гарантийный срок на отремонтированный участок — 5 лет.Заместитель губернатора посетил и улицу Крюкова, на состояние которой неоднократно поступали жалобы в Центр управления регионом, который он курирует. Здесь расположены социально значимые объекты — госпиталь для ветеранов войн и средняя общеобразовательная школа №45, движется общественный транспорт. Как сообщил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков, этот участок дороги внесен в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2022 год.Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске обновят более 30 километров улично-дорожной сети, а в следующем — более 49 километров. Планируется привести в нормативное состояние улицы Юности и Менделеева на участке от 7-го Промышленного до 1-го Промышленного переулков. В программу также вошли дороги, на состояние которых поступают жалобы от горожан: на улицах Рышковской, Привокзальной, Кольцевой, Аллейной и Трубной.