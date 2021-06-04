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Замгубернатора проверил соответствие дорог Курска нормам безопасности

На улице Серегина дорожники приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Практически закончен ремонт в 7-м Промышленном переулке и на улице Менделеева
Замгубернатора проверил соответствие дорог Курска нормам безопасности

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Замгубернатора проверил соответствие дорог Курска нормам безопасности. Юрий Князев, как куратор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», проверил состояние дорожного полотна на городских улицах и его соответствие техническому регламенту, обеспечивающему безопасность дорожного движения. Чиновник посетил несколько улиц, где расположены жилые дома и школы и ремонт которых ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 

Так, на Серегина дорожники уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и приступили к устройству верхнего. После этого предстоит установить барьерное ограждение, заменить дорожные знаки и нанести разметку термопластиком. Приведут в порядок и тротуары. Завершить работы планируется к концу июня.

Практически закончен ремонт в 7-м Промышленном переулке и на улице Менделеева, это участок от проспекта Ленинского Комсомола до улицы Крюкова протяженностью более километра. Здесь расположены детский сад и школа. Люди жаловались на разбитую проезжую часть и отсутствие пешеходной зоны. Сейчас там уложили новый асфальт и обустроили тротуары. Рядом с образовательными учреждениями в соответствии с нормативными требованиями по безопасности дорожного движения возведут искусственные неровности, нанесут дорожную разметку и установят знаки на светоотражающей пленке. Дорожники работают с опережением на 10 дней, и объект будет готов к сдаче в эксплуатацию к 20 июня. Гарантийный срок на отремонтированный участок — 5 лет.

Заместитель губернатора посетил и улицу Крюкова, на состояние которой неоднократно поступали жалобы в Центр управления регионом, который он курирует. Здесь расположены социально значимые объекты — госпиталь для ветеранов войн и средняя общеобразовательная школа №45, движется общественный транспорт. Как сообщил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков, этот участок дороги внесен в план ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 2022 год.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Курске обновят более 30 километров улично-дорожной сети, а в следующем — более 49 километров. Планируется привести в нормативное состояние улицы Юности и Менделеева на участке от 7-го Промышленного до 1-го Промышленного переулков. В программу также вошли дороги, на состояние которых поступают жалобы от горожан: на улицах Рышковской, Привокзальной, Кольцевой, Аллейной и Трубной. 

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