ТАКТ.На Международном форуме в Санкт-Петербурге губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель ВЭБ.РФ Олег Говорун подписали соглашение о сотрудничестве. Для общественного транспорта города этот документ определит вектор дальнейшего развития, сообщает телеканал
В его рамках сотрудничества запланирована модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети и создание единого оператора общественного транспорта Курской агломерации. Также планируется внедрение цифровых сервисов для комфортного транспортного сообщения, сообщает пресс-служба областной администрации.
По мнению губернатора Романа Старовойта, компетенции, которым обладает ВЭБ.РФ позволят существенно улучшить качество пассажирских перевозок на территории города Курска.
Курский транспорт обновят и модернизируют
На Международном форуме в Санкт-Петербурге губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель ВЭБ.РФ Олег Говорун подписали соглашение о сотрудничестве