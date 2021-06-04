  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский транспорт обновят и модернизируют

На Международном форуме в Санкт-Петербурге губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель ВЭБ.РФ Олег Говорун подписали соглашение о сотрудничестве
Курский транспорт обновят и модернизируют

Читайте также

На Международном форуме в Санкт-Петербурге губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель ВЭБ.РФ Олег Говорун подписали соглашение о сотрудничестве. Для общественного транспорта города этот документ определит вектор дальнейшего развития, сообщает телеканал ТАКТ.

В его рамках сотрудничества запланирована модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети и создание единого оператора общественного транспорта Курской агломерации. Также планируется внедрение цифровых сервисов для комфортного транспортного сообщения, сообщает пресс-служба областной администрации.

По мнению губернатора Романа Старовойта, компетенции, которым обладает ВЭБ.РФ позволят существенно улучшить качество пассажирских перевозок на территории города Курска.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области будет дождливо и прохладно

Курская область. Жителям Кукуевки согласовали 725 заявлений на оформление домов

Управляющую компанию «Мой дом» в Курске лишили всех домов и лишат лицензии

В подразделении курской конной полиции появился новый сотрудник

В Курске расследуют убийство выпавшей из окна женщины

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске