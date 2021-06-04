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В Курске расследуют убийство выпавшей из окна женщины

Следствие полагает, что курянку из окна 17-го этажа могли выбросить

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В Курске расследуют убийство выпавшей из окна женщины. Следствие полагает, что курянку из окна 17-го этажа могли выбросить. Тело 45-летней женщины обнаружили вечером 2 июня на земле под окнами одной из многоэтажек на проспекте Победы. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в Следкоме.  

Есть основания полагать, что к случившемуся причастен сожитель женщины. К такому выводу следователи пришли, обнаружив в квартире, где проживала пара, беспорядок, который может указывать на борьбу. По предварительным данным, незадолго до инцидента между подозреваемым и погибшей произошла ссора. 
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