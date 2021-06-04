В подразделении курской конной полиции появился новый сотрудник

Орловского рысака по кличке Изумруд безвозмездно передал для службы в полиции курский предприниматель

Состав уникального подразделения курской полиции пополнил жеребец Изумруд . Ему 6 лет и на сегодня он самый молодой из своих коллег. Порода новобранца - орловский рысак, масть - серая в яблоках. Коня безвозмездно передал для службы в полиции курский предприниматель.Обязательный карантин уже позади, сейчас Изумруда активно готовят к работе. По словам его инструктора полицейского-кавалериста Виктории Белоусовой, жеребец в хорошей форме и способен справиться с любыми нагрузками.Изумруд и его четвероногие коллеги ежедневно получают сено и овёс, а с наступлением тепла в рационе появляется и свежая трава. В качестве лакомства коням предлагают морковь, яблоки и, конечно, сахар.В батальоне патрульно-постовой службы полиции сегодня 12 лошадей. На них полицейские кавалеристы ежедневно несут службу, проводя по 5-6 часов в седле. Всадники патрулируют территории дачных и садоводческих обществ, участвуют в охране порядка в детских лагерях, несут службу на улицах города во время массовых мероприятий.