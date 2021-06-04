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Управляющую компанию «Мой дом» в Курске лишили всех домов и лишат лицензии

Госжилинспекция готовит соответствующие документы для обращения в суд
Управляющую компанию «Мой дом» в Курске лишили всех домов и лишат лицензии

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Управляющую компанию «Мой дом» в Курске лишили всех домов. В ее ведении числилось 14 многоэтажек. Однако собственники квартир заявили, что протоколы о переходе их домов в эту «управляйку» поддельные.

Госжилинспекция выявила грубые нарушения лицензионных требований. За задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, превышающую две среднемесячные величины, назначен штраф 100 тысяч рублей. На такую же сумму руководителя оштрафовали за отсутствие аварийно-диспетчерской службы.

Генерального директора этой УК дважды привлекали к административной ответственности и в итоге 31 мая «управляйку» исключили из реестра лицензий сведений о всех многоквартирных домах, находившихся в управлении компании. 

Далее УК «Мой дом» ждет аннулирование лицензии. Госжилинспекция готовит соответствующие документы для обращения в суд. 

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