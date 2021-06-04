Управляющую компанию «Мой дом» в Курске лишили всех домов и лишат лицензии
Госжилинспекция готовит соответствующие документы для обращения в суд
Госжилинспекция выявила грубые нарушения лицензионных требований. За задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, превышающую две среднемесячные величины, назначен штраф 100 тысяч рублей. На такую же сумму руководителя оштрафовали за отсутствие аварийно-диспетчерской службы.
Генерального директора этой УК дважды привлекали к административной ответственности и в итоге 31 мая «управляйку» исключили из реестра лицензий сведений о всех многоквартирных домах, находившихся в управлении компании.
Далее УК «Мой дом» ждет аннулирование лицензии. Госжилинспекция готовит соответствующие документы для обращения в суд.