В Курской клинической психиатрической больнице в июне завершится капитальный ремонт наркологического корпуса
Ремонт там начался еще в 2019-м, но из-за пандемии приостанавливался
После ромента в корпусе будет располагаться наркологическое отделение на 70 коек, в их числе палаты неотложной наркологической помощи на 30 коек и интенсивной терапии на 6 коек. Отдельно будет женское психиатрическое отделение на 50 мест. В отделение предстоит закупить необходимое медицинское оборудование. Ввод корпуса в эксплуатацию ориентировочно намечен на июнь этого года.
Напомним, ремонт наркологического корпуса начался в 2019 году, но из-за пандемии работы приостанавливались. В целом на реализацию проекта направлено около 70 млн рублей - это средства областного бюджета и лечебного учреждения.