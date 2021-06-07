В Курской клинической психиатрической больнице в июне завершится капитальный ремонт наркологического корпуса

Ремонт там начался еще в 2019-м, но из-за пандемии приостанавливался

В Курской клинической психиатрической больнице завершается капитальный ремонт наркологического корпуса. Его проводят в рамках программы «Развитие здравоохранения в Курской области». Стоит отметить, что этот корпус является частью объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль зданий Сапоговской психиатрической лечебницы», он был построен в 1896 году. Поэтому работы на объекте ведутся в соответствии с научно-проектной документацией, которая прошла историко-культурную экспертизу.После ромента в корпусе будет располагаться наркологическое отделение на 70 коек, в их числе палаты неотложной наркологической помощи на 30 коек и интенсивной терапии на 6 коек. Отдельно будет женское психиатрическое отделение на 50 мест. В отделение предстоит закупить необходимое медицинское оборудование. Ввод корпуса в эксплуатацию ориентировочно намечен на июнь этого года.Напомним, ремонт наркологического корпуса начался в 2019 году, но из-за пандемии работы приостанавливались. В целом на реализацию проекта направлено около 70 млн рублей - это средства областного бюджета и лечебного учреждения.