В курском МФЦ на улице Энгельса появилась криптокабина

Подать документы на оформление загранпаспорта нового образца теперь станет проще

В курском филиале №5 МФЦ на улице Энгельса, 154Д появилась криптокабина. Она предназначена для оказания госуслуги по оформлению загранпаспорта нового образца, содержащего электронный носитель информации. Теперь подать документы стало проще. Обращаться к сотрудникам УМВД, как это было раньше, больше не нужно.После заполнения анкеты человеку выдают индивидуальный штрих-код, который он сканирует в криптокабине. Затем, следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, фотографируется, сканирует отпечатки пальцев и некоторые страницы российского паспорта.Организованы две такие точки – в Железногорске и Курске. Их планировалось открыть до 1 декабря, но две криптокабины ввели с опережением графика, как раз перед сезоном отпусков, рассказал и.о. председателя комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов.При обращении по месту регистрации ждать готовности документа придется 1 месяц, по месту пребывания - 3 месяца. Забрать готовый паспорт можно в филиале МФЦ, в котором подавали документы.