Курская область. Жителям Кукуевки согласовали 725 заявлений на оформление домов

С июня заявления от жителей Кукуевки принимают только по средам

Жителям Кукуевки согласовали 725 заявлений на оформление домов. За прошедшую неделю в Новопоселеновский сельсовет поступило 33 заявления. Все они согласованы на научно-техническом совете Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина.Всего принято 748 заявлений, согласование получено на 725 из них. Рассмотрение остальных отложено по разным причинам: 11 человек не подтвердили оплату штрафа, 12 представили неполный комплект документов.С июня заявления от жителей Кукуевки принимают только по средам. Изменение графика связано со значительным сокращением потока людей, пояснили в администрации сельсовета. Отвозить заявления на согласование в заповедник будут по пятницам.По всем вопросам жители Кукуевки могут проконсультироваться в рабочие дни по телефонам:- комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист - Диана Дмитриевна Яковлева;- администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист - Ольга Дмитриевна Бирюкова;- директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.При необходимости можно обращаться и в Минприроды +7 (495) 252-23-61 (доб. 14-86).