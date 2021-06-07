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Курская область заняла четвертое место в Национальном экологическом рейтинге

Рейтинг по итогам весны этого года составила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»
Курская область заняла четвертое место в Национальном экологическом рейтинге

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Курская область по итогам весны этого года заняла четвертое место в Национальном экологическом рейтинге. Возглавила список Тамбовская область, на второй и третьей строчке расположились Белгородская область и Республика Алтай.

Рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по сезонам (зима, весна, лето, осень). Он отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основе расчета лежат оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах в сфере охраны окружающей среды.

Как прокомментировал результаты председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков, рейтинг показал, что в Курской области проводится стабильная и планомерная работа по улучшению экологической обстановки. На рейтинг также влияет внимательное отношение граждан к окружающей среде.
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