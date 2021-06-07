Курская область заняла четвертое место в Национальном экологическом рейтинге
Рейтинг по итогам весны этого года составила Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»
Рейтинг составляет Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» по сезонам (зима, весна, лето, осень). Он отражает актуальное состояние экологии в регионе. В основе расчета лежат оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах в сфере охраны окружающей среды.
Как прокомментировал результаты председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков, рейтинг показал, что в Курской области проводится стабильная и планомерная работа по улучшению экологической обстановки. На рейтинг также влияет внимательное отношение граждан к окружающей среде.