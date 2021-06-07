Объяснять курянам, что такое генплан, будут архитекторы, проектировщики, экологи и другие специалисты

Уже состоялись две встречи с представителями СНТ, которые расположены в районе КЗТЗ, и с жителями района Междуречье

На планерке у губернатора сегодня вновь затронули тему обсуждения проекта генплана Курска. Как сообщил мэр города Виктор Карамышев, состоялись две встречи с представителями СНТ, которые расположены в районе КЗТЗ, и с жителями района Междуречье. Подобные встречи продолжат с привлечением архитекторов, проектировщиков, специалистов Центра компетенций, промышленников, экологов, чтобы они смогли объяснить, что такое Генеральный план, как будет развиваться зеленый каркас, транспортная инфраструктура, где будут находиться социальные объекты и т.д. Всё будет проходить максимально открыто и прозрачно, пообещал мэр.