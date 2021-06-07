Под Курском автомобилистка опрокинулась в кювет. Пострадала 6-летняя девочка

ДТП произошло в Октябрьском районе. В похожей аварии в Глушковском районе пострадали трое, включая девочку трех лет

6 июня примерно в половину девятого часа вечера на 7 км автодороги "Дьяконово-Старково" Октябрьского района Курской области произошла авария, в которой пострадал ребенок.Как сообщили в ГИБДД, 25-летняя автомобилистка на «Шевроле» ехала со стороны села Старково в сторону села Дьяконово Октябрьского района, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги в кювет, где машина опрокинулась. В результате ДТП травмы получила маленькая пассажирка иномарки - 6-летняя девочка. Отмечается, что автомобилистка была трезвой.Похожая авария произошла в тот же день в половину третьего часа дня в Глушковском районе. На 5 км автодороги «Глушково-Нижний Мордок» 29-летний водитель автомобиля «Форд» тоже не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево. В этом ДТП пострадали трое: сам водитель, его ровесница-пассажирка и девочка трех лет. Всех их госпитализировали.