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Лента новостей / Происшествия

Под Курском автомобилистка опрокинулась в кювет. Пострадала 6-летняя девочка

ДТП произошло в Октябрьском районе. В похожей аварии в Глушковском районе пострадали трое, включая девочку трех лет

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6 июня примерно в половину девятого часа вечера на 7 км автодороги "Дьяконово-Старково" Октябрьского района Курской области произошла авария, в которой пострадал ребенок. 

Как сообщили в ГИБДД, 25-летняя автомобилистка на «Шевроле» ехала со стороны села Старково в сторону села Дьяконово Октябрьского района, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги в кювет, где машина  опрокинулась. В результате ДТП травмы  получила маленькая пассажирка иномарки - 6-летняя девочка. Отмечается, что автомобилистка была трезвой.

Похожая авария произошла в тот же день в половину третьего часа дня в Глушковском районе. На 5 км автодороги «Глушково-Нижний Мордок» 29-летний водитель автомобиля «Форд» тоже не справился с управлением, машина  съехала в кювет и врезалась в дерево. В этом ДТП пострадали трое: сам водитель, его ровесница-пассажирка и девочка трех лет. Всех их госпитализировали.
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