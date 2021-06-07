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В Курск приедет известный футболист Евгений Ловчев

В предстоящие выходные в Курской области состоится масштабный спортивный фестиваль, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню России
В Курск приедет известный футболист Евгений Ловчев

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В предстоящие выходные в Курской области состоится масштабный спортивный фестиваль, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню России. Он включит в себя велопробег, соревнования по скандинавской ходьбе и многое другое. Кроме того, курян ждёт встреча с легендарным футболистом, полузащитником оборонительного плана, Мастером спорта СССР международного класса Евгением Ловчевым. Об этом сегодня рассказал в ходе оперативного совещания администрации Курской области Александр Чуркин, передает телеканал ТАКТ.
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