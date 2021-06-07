В Курске завершена обработка общественных пространств от клещей
Между тем трое курян уже успели заболеть клещевым боррелиозом
Также химбригады обработали территории детских садов, оздоровительных лагерей, школ и пляжей.
Между тем в регионе зарегистрированы первые в этом году случаи заболевания клещевым боррелиозом. Как сообщил сегодня на совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, заболели три человека. По его словам, за минувшую неделю к медикам с жалобами на укусы клещами обратились 133 человека, в том числе 47 детей.