В Курске завершена обработка общественных пространств от клещей

Между тем трое курян уже успели заболеть клещевым боррелиозом

В Курске завершена акарицидная обработка общественных пространств. Военнослужащие РХБЗ вместе с сотрудниками комитета городского хозяйства обработали 46,5 тысяч гектаров парков и скверов. Обработаны сквер «Триумф», мемориал «Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны», сквер на Студенческой, Георгиевский сквер, скверы на улице Комарова и в 17-м Степном переулке, общественные пространства на улицах Мыльникова, Звёздная, Веспремская, а также сквер Гулливер и другие.Также химбригады обработали территории детских садов, оздоровительных лагерей, школ и пляжей.Между тем в регионе зарегистрированы первые в этом году случаи заболевания клещевым боррелиозом. Как сообщил сегодня на совещании в Доме Советов заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, заболели три человека. По его словам, за минувшую неделю к медикам с жалобами на укусы клещами обратились 133 человека, в том числе 47 детей.