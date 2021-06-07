Курянин присвоил чужой кошелек с деньгами и теперь может стать фигурантом уголовного дела

Горожанин, оплатив покупки, по невнимательности оставил кошелек на прилавке. Его забрал другой покупатель

33-летний житель Курска после визита в магазин лишился кошелька с деньгами. Оплатив покупки, он по невнимательности оставил его на прилавке и вышел из павильона. Вернувшись через несколько минут, он не нашел портмоне - его забрал неизвестный.Наряд полиции, прибыв по заявлению, в первую очередь приступил к осмотру записей с камер видеонаблюдения с нескольких объектов. В неизвестном, присвоившем чужую вещь участковые уполномоченные узнали жителя своего участка. Они сразу направились в его квартиру - по соседству с магазином, где украли кошелек. 55-летний мужчина был дома и сразу сознался в краже. Похищенный кошелек он вернул с полной суммой.Сейчас в отношении курянина решается вопрос о возбуждении уголовного дела.