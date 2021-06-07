В Курской области вертолет санавиации помог спасти 7 детей
Причем четверым малышам нет еще и года
Трое маленьких пациентов доставлены на вертолете в Курскую ОКБ: двое – с ожогами различной степени тяжести, один – с гнойным процессом. Ещё одного младенца, страдающего от почечной недостаточности, транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова.
На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков, которая прошла обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». За скорость и безопасность доставки больного отвечают и пилоты воздушного судна.