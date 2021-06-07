В Курской области вертолет санавиации помог спасти 7 детей

Причем четверым малышам нет еще и года

За 3 недели работы санавиации в Курской области вертолет помог спасти 16 пациентов, из них 7 детей. Причем четверым малышам нет еще и года. Санитарная авиация возобновила свою работу 17 мая. С этого времени совершено 14 медицинских эвакуаций, сообщает пресс-служба Курской областной клинической больницы. Из них 11 вылетов состоялись в районы региона и три - в Москву: в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова», РДКБ им. Н.И. Пирогова и клинику Рошаля.Трое маленьких пациентов доставлены на вертолете в Курскую ОКБ: двое – с ожогами различной степени тяжести, один – с гнойным процессом. Ещё одного младенца, страдающего от почечной недостаточности, транспортировали в Российскую детскую клиническую больницу имени Н.И. Пирогова.На борту вертолета «Ансат» пациентов сопровождает бригада медиков, которая прошла обучение во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита». За скорость и безопасность доставки больного отвечают и пилоты воздушного судна.