Курские бренды вошли в число победителей конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»
Всего на участие в конкурсе поступило около 1,5 тысяч брендов из всех регионов страны
По результатам экспертных оценок жюри проекта определило список победителей конкурса, это 336 брендов из 77 регионов России. Среди них и бренды Курской области:
- в категории «Сооружения» - «Дворец для любимой», водяная мельница в деревне Красниково, стоянка Быки в Курчатовском районе и усадьба Афанасия Фета в Воробьевке;
- в категории «Персоны» - Аркадий Гайдар, Георгий Свиридов, Константин Воробьев, Надежда Плевицкая, Николай Асеев и Евгений Носов;
- в категории «Даты и события» - Большой Дуб - память и боль Курской земли; Курская Коренская ярмарка;
- в категории «Традиции и промыслы» - кожлянская глиняная игрушка и саморядовское узорное ткачество;
- в категории «Образ» - курский соловей.