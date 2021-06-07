Всего на участие в конкурсе поступило около 1,5 тысяч брендов из всех регионов страны

Курские бренды вошли в число победителей конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России». Конкурс стартовал 4 октября прошлого года на Общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф. Приём заявок продолжался до 31 января этого года. Всего на участие в конкурсе поступило около 1,5 тысяч брендов из всех регионов страны. Комиссия выбрала 572 заявки, которые стали номинантами. На следующем этапе их оценивали эксперты – специалисты в сфере развития и сохранения культурного наследия, туризма и гостеприимства, PR.По результатам экспертных оценок жюри проекта определило список победителей конкурса, это 336 брендов из 77 регионов России. Среди них и бренды Курской области:- в категории «Сооружения» - «Дворец для любимой», водяная мельница в деревне Красниково, стоянка Быки в Курчатовском районе и усадьба Афанасия Фета в Воробьевке;- в категории «Персоны» - Аркадий Гайдар, Георгий Свиридов, Константин Воробьев, Надежда Плевицкая, Николай Асеев и Евгений Носов;- в категории «Даты и события» - Большой Дуб - память и боль Курской земли; Курская Коренская ярмарка;- в категории «Традиции и промыслы» - кожлянская глиняная игрушка и саморядовское узорное ткачество;- в категории «Образ» - курский соловей.