сайте регионального оператора фонда капитального ремонта многоквартирных домов в разделе «Видеонаблюдение» начались трансляции с объектов проведения работ. Сейчас камера установлена по адресу Красная площадь, 2/4, где ведётся ремонт фасада здания и демонтаж рекламных щитов в соответствии с дизайн-кодом.Куряне смогут следить за капремонтом домов онлайн. На официальном
Обязанность по обеспечению видеонаблюдения теперь прописывается в договорах подряда. Это позволяет жителям и специалистам дистанционно контролировать ход капремонта, вовремя выявлять брак и быстро реагировать на действия недобросовестных подрядчиков. По окончании работ камеры уберут.
Куряне смогут следить за капремонтом домов онлайн
На официальном сайте регионального оператора начались трансляции с объектов проведения работ