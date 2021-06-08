В курских лагерях в этом году отдохнут более 40 тысяч детей
Первую смену приняли 15 загородных лагерей, в них уже отдыхает более 2 тысяч ребят
Во всех лагерях проведены акарицидные обработки, их будут дополнительно проводить перед каждой сменой. Лагеря работают с учетом санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзора. В этом году сохранятся ограничения: загрузка мест разрешена до 75%, родительские дни и посещения не предусмотрены. Персонал перед каждой сменой будет проходить тестирование на COVID-19.
Также все детские оздоровительные учреждения оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками и пожарной сигнализацией. На их территориях действует пропускной режим. Особое внимание уделяется подбору кадров, их квалификационной подготовке к работе в детских оздоровительных учреждениях.
Напомним, что с 25 мая стартовала федеральная программа детского туристического кешбэка. Куряне тоже могут приобретать путевки в детские стационарные лагеря страны на летние смены и получать возврат в размере 50% от оплаченной суммы.
За информацией о приобретении путевки в детские оздоровительные организации Курской области с получением кешбэка необходимо обратиться к администрации лагеря. Контакты лагерей размещены на сайте летокурск.рф, кроме того, их можно уточнить по телефону горячей линии : 54-04-70, добавочные номера 11, 12.