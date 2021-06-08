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В курских лагерях в этом году отдохнут более 40 тысяч детей

Первую смену приняли 15 загородных лагерей, в них уже отдыхает более 2 тысяч ребят
В курских лагерях в этом году отдохнут более 40 тысяч детей

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В курских лагерях в этом году отдохнут более  40 тысяч детей. В Курской области открылось 17 загородных оздоровительных лагерей, 5 санаторных учреждений, 302 пришкольных лагеря и 41 лагерь труда и отдыха. Первую смену приняли 15 загородных лагерей, в них уже отдыхает более 2 тысяч ребят. 

Во всех лагерях проведены акарицидные обработки, их будут дополнительно проводить перед каждой сменой. Лагеря работают с учетом санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзора. В этом году сохранятся ограничения: загрузка мест разрешена до 75%, родительские дни и посещения не предусмотрены. Персонал перед каждой сменой будет проходить тестирование на COVID-19.

Также все детские оздоровительные учреждения оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками и пожарной сигнализацией. На их территориях действует пропускной режим. Особое внимание уделяется подбору кадров, их квалификационной подготовке к работе в детских оздоровительных учреждениях.

Напомним, что с 25 мая стартовала федеральная программа детского туристического кешбэка. Куряне тоже могут приобретать путевки в детские стационарные лагеря страны на летние смены и получать возврат в размере 50% от оплаченной суммы.

За информацией о приобретении путевки в детские оздоровительные организации Курской области с получением кешбэка необходимо обратиться к администрации лагеря. Контакты лагерей размещены на сайте летокурск.рф, кроме того, их можно уточнить по телефону горячей линии : 54-04-70, добавочные номера 11, 12.

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