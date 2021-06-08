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Заведующая одного из детсадов Курска набрала взяток на 650 с лишним тысяч

Возбуждено несколько уголовных дел
Заведующая одного из детсадов Курска набрала взяток на 650 с лишним тысяч

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В отношении заведующей одного из детских садов Курска возбуждены сразу несколько уголовных дел. Статья - получение взятки в значительном и крупном размере.

Как сообщает Следственный комитет, с декабря 2017-го по март 2020-го заведующая от подчинённых ей сотрудников получила взятку в виде денег в общем размере не менее 653 тысяч 466 рублей, за общее покровительство по службе, в пользу последних. 

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, отметили в СУ СК России по Курской области. О каком именно дошкольном учреждении идет речь, не уточняется, сказано лишь, что оно находится в  Сеймском округе Курска.
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