Заведующая одного из детсадов Курска набрала взяток на 650 с лишним тысяч

Возбуждено несколько уголовных дел

В отношении заведующей одного из детских садов Курска возбуждены сразу несколько уголовных дел. Статья - получение взятки в значительном и крупном размере.Как сообщает Следственный комитет, с декабря 2017-го по март 2020-го заведующая от подчинённых ей сотрудников получила взятку в виде денег в общем размере не менее 653 тысяч 466 рублей, за общее покровительство по службе, в пользу последних.В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, отметили в СУ СК России по Курской области. О каком именно дошкольном учреждении идет речь, не уточняется, сказано лишь, что оно находится в Сеймском округе Курска.