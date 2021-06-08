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Лента новостей / В регионе

Курянам 65 лет и старше за прививку от коронавируса дадут по 3 тысячи рублей

Выплату получат те, кто привьется до 30 ноября

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Курянам 65 лет и старше, которые сделают прививку от коронавируса, дадут по три тысячи рублей. В Курской области под такую выплату попадают более 197 тысяч человек. 

Но выплату получат не все, а только те, кто привьется до 30 ноября. Правда, те, кто уже привился, тоже получат выплату - отсчет ведется с 1 сентября 2020-го. 

Списки вакцинированных формирует кожвендиспансер. Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Деньги перечислят на тот же счет, куда поступает пенсия. При необходимости сведения о картах запросят непосредственно у вакцинированных.

Подробнее о выплате можно узнать на сайте областной администрации.
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