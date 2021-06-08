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Лента новостей / В регионе

В курском транспорте продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима

В ходе очередного мониторинга оштрафовали трех нарушителей

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В Курской области продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима. В ходе очередного мониторинга, в котором приняли участие специалисты областного комитета транспорта и автодорог, городского департамента транспорта, ГИБДД и курского управления по делам ГО и ЧС, проверено порядка 200 единиц подвижного состава, включая 5 легковых такси. В результате ревизоры поймали трех нарушителей. Их оштрафовали. 

Курянам напоминают, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере от тысячи рублей. Также пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса для составления протокола.
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