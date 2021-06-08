В курском транспорте продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима

В ходе очередного мониторинга оштрафовали трех нарушителей

В Курской области продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима. В ходе очередного мониторинга, в котором приняли участие специалисты областного комитета транспорта и автодорог, городского департамента транспорта, ГИБДД и курского управления по делам ГО и ЧС, проверено порядка 200 единиц подвижного состава, включая 5 легковых такси. В результате ревизоры поймали трех нарушителей. Их оштрафовали.





Курянам напоминают, что за нарушение масочного режима предусмотрен штраф в размере от тысячи рублей. Также пассажиров, которые отказываются надевать маски, просят покинуть салон автобуса для составления протокола.