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61 новый случай коронавируса выявлен в Курской области за день

В Курске - 29

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61 новый случай коронавируса выявлен в Курской области за минувший день. Из этого количества в Курске - 29. От ковидной пневмонии умерли еще четыре пациента, все они пожилые.

Почти 123 тысячи курян уже сделали прививки от COVID-19. 

В целом по России впервые с марта за сутки подтверждено около 10 тысяч новых диагнозов.

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