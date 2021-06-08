61 новый случай коронавируса выявлен в Курской области за день

В Курске - 29

61 новый случай коронавируса выявлен в Курской области за минувший день. Из этого количества в Курске - 29. От ковидной пневмонии умерли еще четыре пациента, все они пожилые.Почти 123 тысячи курян уже сделали прививки от COVID-19.В целом по России впервые с марта за сутки подтверждено около 10 тысяч новых диагнозов.