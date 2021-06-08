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В областном перинатальном центре Курска назначен новый главврач

На эту должность назначена Маргарита Антюхина, ранее возглавлявшая отделение гинекологии 4-й горбольницы
В областном перинатальном центре Курска назначен новый главврач

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В областном перинатальном центре Курска назначен новый главврач. На эту должность назначена Маргарита Антюхина, ранее возглавлявшая отделение гинекологии 4-й горбольницы. К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступит с 9 июня

Маргарита Антюхина выпускница Курского государственного медицинского института. С 1989 года по 2015 год работала врачом акушером–гинекологом Областной акушерско-гинекологической больницы. Последние шесть лет трудилась заведующей отделением гинекологии Курской городской клиническая больницы №4. Маргарита Антюхина имеет высшую квалификационную категорию, отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
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