На эту должность назначена Маргарита Антюхина, ранее возглавлявшая отделение гинекологии 4-й горбольницы

В областном перинатальном центре Курска назначен новый главврач. На эту должность назначена Маргарита Антюхина, ранее возглавлявшая отделение гинекологии 4-й горбольницы. К исполнению служебных обязанностей новый руководитель перинатального центра приступит с 9 июняМаргарита Антюхина выпускница Курского государственного медицинского института. С 1989 года по 2015 год работала врачом акушером–гинекологом Областной акушерско-гинекологической больницы. Последние шесть лет трудилась заведующей отделением гинекологии Курской городской клиническая больницы №4. Маргарита Антюхина имеет высшую квалификационную категорию, отмечена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».