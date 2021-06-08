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Курян приглашают на «Зелёную субботу» в усадьбу Фета

Праздник приурочен ко Дню Святой Троицы и пройдет 19 июня
Курян приглашают на «Зелёную субботу» в усадьбу Фета

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Курян приглашают на «Зелёную субботу» в усадьбу Афанасия Фета. Праздник приурочен ко Дню Святой Троицы и пройдет 19 июня. Начало в 11 часов.

Гостей ждёт концертная программа, игры в крокет и серсо, катание на ослике, фаэтоне и лодке, мастер-классы по эбру и декупажу.

Гостей в усадьбу отвезет автобус, который отправится от областного краеведческого музея. Но записаться нужно заранее. Возраст пассажиров – от 7 лет, стоимость проезда – от 150 рублей.

Участие в концертной программе можно оплатить непосредственно в усадьбе. Для школьников и студентов-очников цена билета - 50 рублей, для взрослых и пенсионеров – 100 рублей, дошколята – бесплатно.

Подробная информация и справки – по телефону областного краеведческого музея +7(4712) 51-15-81.

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