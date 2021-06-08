Разработчики генплана Курска предлагают построить дорогу-дублер улицы Карла Маркса

"Улица Гудкова - улица Фестивальная - дублер улицы Карла Маркса с выходом на микрорайон Северный"

Сегодня проект нового генплана Курска обсуждают специалисты - архитекторы и проектировщики.Разработчики проекта предлагают разгрузить от транспорта улицу Карла Маркса и построить дорогу-дублер. Магистраль предлагается сформировать на участке "Улица Гудкова - улица Фестивальная - дублер улицы Карла Маркса с выходом на микрорайон Северный".Еще одна новая дорога, которую предлагают построить разработчики, должна была пройти через Первомайский парк и соединить улицы Сонина и Володарского. От этой идеи курские власти решили отказаться, поскольку парк 1-го мая является особо охраняемой природной территорией, это зеленая зона в центре города, на которой запрещено размещение подобных объектов, пояснили в комитете архитектуры.Курские архитекторы и проектировщики резко раскритиковали проект генплана. В частности, архитектор Иван Брагин и вовсе предложил этот проект отклонить. Его возмутило отношение составителей генплана к рекам. Он отмечает, что реки нужно развивать.