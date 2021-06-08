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В Курске открылись новые пункты раздельного приема вторсырья

Сюда можно сдать чистое подготовленное вторсырье — пластик, металл и макулатуру
В Курске открылись новые пункты раздельного приема вторсырья

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В Курске открылись новые пункты раздельного приема вторсырья: на улицах Никитской, 1Б, Республиканской, 50 и Заводской, 37. Сюда можно сдать чистое подготовленное вторсырье — пластик, металл и макулатуру. Список принимаемого вторсырья постепенно расширяется.

Вторсырье, собранное в пунктах «Экодома», вывозят ежедневно, после чего накопленные отходы отправляют на переработку. Вырученные средства, направляют на развитие сети пунктов приема вторичных ресурсов.

Напомним, первый пункт раздельного приема вторсырья открылся на улице Сумской, 46 в октябре прошлого года. Цель проекта — увеличить процент вторсырья, направляемого на переработку и максимально уменьшить объем отходов, которые подлежат захоронению. Единственное требование к сдаваемому вторсырью — оно должно быть чистым. 
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