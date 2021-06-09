В Курской области после гибели ребенка проверят опасные недостроенные и заброшенные здания

7 июня в Железногорске семилетняя девочка, гуляя по территории заброшенного завода «Кристалл», упала с высоты девятиэтажного дома

В Курской области проверят опасные недостроенные и заброшенные здания. Вопросы обеспечения соблюдения норм безопасности обсудили на оперативном совещании, которое провел председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов с руководителями муниципальных образований. Особую актуальность проблема приобрела с наступлением летних каникул. 7 июня, напомним, в Железногорске семилетняя девочка, гуляя с друзьями по территории заброшенного завода «Кристалл», упала с высоты девятиэтажного дома. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.Главам муниципальных образований поручено определить собственников подобных объектов, а хозяйствующим субъектам предписано установить запрещающие таблички и ограждения.