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Лента новостей / В регионе

В Курской области после гибели ребенка проверят опасные недостроенные и заброшенные здания

7 июня в Железногорске семилетняя девочка, гуляя по территории заброшенного завода «Кристалл», упала с высоты девятиэтажного дома

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В Курской области проверят опасные недостроенные и заброшенные здания. Вопросы обеспечения соблюдения норм безопасности обсудили на оперативном совещании, которое провел председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов с руководителями муниципальных образований. Особую актуальность проблема приобрела с наступлением летних каникул. 7 июня, напомним, в Железногорске семилетняя девочка, гуляя с друзьями по территории заброшенного завода «Кристалл», упала с высоты девятиэтажного дома. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. 

Главам муниципальных образований поручено определить собственников подобных объектов, а хозяйствующим субъектам предписано установить запрещающие таблички и ограждения.

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