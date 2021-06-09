  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Главврачом Курской областной клинической больницы назначен Михаил Лукашов

К своим обязанностям руководитель приступит сегодня

Главврачом Курской областной клинической больницы назначен Михаил Лукашов

Читайте также

Главврачом Курской областной клинической больницы назначен Михаил Лукашов. К своим обязанностям руководитель приступит сегодня. Контракт с бывшим руководителем Владимиром Луценко расторгнут работодателем в одностороннем порядке. Подписан соответствующий приказ комитета здравоохранения.

Михаил Лукашов окончил Курский государственный медицинский институт в 1992 году. Специаоист работал в должности главного врача «Курского кожвендиспансера» с августа 1998 года. Стаж работы в отрасли - 23 года.

За достигнутые успехи в здравоохранении, многолетний плодотворный труд, неоднократно был награжден благодарностями и почётными грамотами. Доктор успешно сочетает практическую работу с научной и исследовательской деятельностью - у него более 50 печатных работ.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Путешественники из Курской области, которые привьются от коронавируса, получат скидки на билеты

В Курске рецидивист украл у приятеля золото

В Курской области «Народный бюджет» поможет отремонтировать детские площадки

С 16 июня открываются два дополнительных авиарейса по маршруту Курск-Москва

В Курске этим летом будут работать 33 временных аттракциона

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске