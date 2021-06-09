К своим обязанностям руководитель приступит сегодня





Главврачом Курской областной клинической больницы назначен Михаил Лукашов. К своим обязанностям руководитель приступит сегодня. Контракт с бывшим руководителем Владимиром Луценко расторгнут работодателем в одностороннем порядке. Подписан соответствующий приказ комитета здравоохранения.Михаил Лукашов окончил Курский государственный медицинский институт в 1992 году. Специаоист работал в должности главного врача «Курского кожвендиспансера» с августа 1998 года. Стаж работы в отрасли - 23 года.За достигнутые успехи в здравоохранении, многолетний плодотворный труд, неоднократно был награжден благодарностями и почётными грамотами. Доктор успешно сочетает практическую работу с научной и исследовательской деятельностью - у него более 50 печатных работ.