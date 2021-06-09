Работу мобильного кванториума на ярмарке организует областной центр развития творчества детей и юношества

На Курской Коренской ярмарке «Тимоню» станцуют роботы. Работу мобильного кванториума на ярмарке организует областной центр развития творчества детей и юношества. Всего будет развёрнуто 8 направлений.Посетители смогут принять участие в мастер-классе по дополненной реальности «Ожившие животные Курской области», попробовать силы в 3D-моделировании и 3D-печати, посоревноваться в викторине «Собери карту Курской области». В мобильном кванториуме можно также будет понаблюдать за состязаниями по робофутболу.Центр организует и творческие мастер-классы по изготовлению дымковской игрушки, обрядовых славянских кукол, ковроткачеству и войлоковалянию.