На Курской Коренской ярмарке «Тимоню» станцуют роботы
Работу мобильного кванториума на ярмарке организует областной центр развития творчества детей и юношества
Посетители смогут принять участие в мастер-классе по дополненной реальности «Ожившие животные Курской области», попробовать силы в 3D-моделировании и 3D-печати, посоревноваться в викторине «Собери карту Курской области». В мобильном кванториуме можно также будет понаблюдать за состязаниями по робофутболу.
Центр организует и творческие мастер-классы по изготовлению дымковской игрушки, обрядовых славянских кукол, ковроткачеству и войлоковалянию.