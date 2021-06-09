Оставить заявку на снос аварийного дерева можно в комитете городского хозяйства

В Курске спилили 408 аварийных деревьев. Например, на днях на улице Косухина спилили старый тополь, а на улице Моковской убрали аварийный вяз. Также вырубили дикорастущие насаждения и обрезали сухие, пораженные заболеваниями, надломанные ветки у 261 дерева.Сейчас этими работами в горожде занимаются специалисты управления ГО и ЧС, раньше старые деревья спиливали подрядные организации. Не изменилась лишь процедура подачи заявки на снос аварийного дерева. Куряне могут обратиться в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или позвонив по телефону 74-02-48.В обращении нужно указать не только проблемное дерево, но и обязательно оставить свои контактные данные. Заявку рассмотрит специальная комиссия и примет решение о выдаче разрешения на право вырубки. Только после получения необходимого разрешения спасатели проведут работы по сносу деревьев в соответствии с графиком работ.