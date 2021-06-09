  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске спилили 408 аварийных деревьев

Оставить заявку на снос аварийного дерева можно в комитете городского хозяйства
В Курске спилили 408 аварийных деревьев

Читайте также

В Курске спилили 408 аварийных деревьев. Например, на днях на улице Косухина спилили старый тополь, а на улице Моковской убрали аварийный вяз. Также вырубили дикорастущие насаждения и обрезали сухие, пораженные заболеваниями, надломанные ветки у 261 дерева. 

Сейчас этими работами в горожде занимаются специалисты управления ГО и ЧС, раньше старые деревья спиливали подрядные организации. Не изменилась лишь процедура подачи заявки на снос аварийного дерева. Куряне могут обратиться в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или позвонив по телефону 74-02-48.

В обращении нужно указать не только проблемное дерево, но и обязательно оставить свои контактные данные. Заявку рассмотрит специальная комиссия и примет решение о выдаче разрешения на право вырубки. Только после получения необходимого разрешения спасатели проведут работы по сносу деревьев в соответствии с графиком работ.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Путешественники из Курской области, которые привьются от коронавируса, получат скидки на билеты

В Курске рецидивист украл у приятеля золото

В Курской области «Народный бюджет» поможет отремонтировать детские площадки

С 16 июня открываются два дополнительных авиарейса по маршруту Курск-Москва

В Курске этим летом будут работать 33 временных аттракциона

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске