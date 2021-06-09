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Лента новостей / В регионе

Курянка попросила приятеля починить технику, а он ее обокрал

Пока женщина вышла на несколько минут, гость украл ее украшения

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37-летняя жительница Курска лишилась украшений на сумму более 20 тысяч рублей после визита знакомого. Разыскивая похитителя, полицейские в первую очередь проверили на причастность к краже тех, кто часто бывал у женщины дома. Когда список знакомых завершился, горожанка вспомнила, что недавно приглашала знакомого, который обещал ей отремонтировать бытовую технику.

Пока мужчина чинил приборы, хозяйка занималась своими делами и на несколько минут выходила в подъезд. Этим недолгим временем и воспользовался гость, забрав из шкатулки на видном месте ювелирные украшения.

Похитителя нашли сразу, и он сознался в краже. Объяснить свои действия не смог, но выдал украденные украшения, которые спрятал в своей квартире.

По факту кражи проводится проводятся проверочные мероприятия, сообщили в региональном УМВД.  
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