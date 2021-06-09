Курянка попросила приятеля починить технику, а он ее обокрал

Пока женщина вышла на несколько минут, гость украл ее украшения

37-летняя жительница Курска лишилась украшений на сумму более 20 тысяч рублей после визита знакомого. Разыскивая похитителя, полицейские в первую очередь проверили на причастность к краже тех, кто часто бывал у женщины дома. Когда список знакомых завершился, горожанка вспомнила, что недавно приглашала знакомого, который обещал ей отремонтировать бытовую технику.Пока мужчина чинил приборы, хозяйка занималась своими делами и на несколько минут выходила в подъезд. Этим недолгим временем и воспользовался гость, забрав из шкатулки на видном месте ювелирные украшения.Похитителя нашли сразу, и он сознался в краже. Объяснить свои действия не смог, но выдал украденные украшения, которые спрятал в своей квартире.По факту кражи проводится проводятся проверочные мероприятия, сообщили в региональном УМВД.