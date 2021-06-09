Курянка попросила приятеля починить технику, а он ее обокрал
Пока женщина вышла на несколько минут, гость украл ее украшения
Пока мужчина чинил приборы, хозяйка занималась своими делами и на несколько минут выходила в подъезд. Этим недолгим временем и воспользовался гость, забрав из шкатулки на видном месте ювелирные украшения.
Похитителя нашли сразу, и он сознался в краже. Объяснить свои действия не смог, но выдал украденные украшения, которые спрятал в своей квартире.
По факту кражи проводится проводятся проверочные мероприятия, сообщили в региональном УМВД.