Кожвендиспансер сформирует списки привитых от ковида курян до 1 августа

Кожвендиспансер сформирует списки привитых от ковида курян, которые смогут получить поощрительную выплату, до 1 августа. Затем такие списки будут составлять еженедельно. Все сведения будут сверяться с пенсионным фондом, потом они поступят в комитет соцобеспечения, который отвечает за начисление единовременных выплат.
Выплата, напомним, составит 3 тысячи рублей. Ее смогут получить жители Курской области 65 лет и старше, постоянно проживающие в регионе и сделавшие прививку с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года.