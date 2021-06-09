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Лента новостей / В регионе

Кожвендиспансер сформирует списки привитых от ковида курян до 1 августа

Они смогут получить поощрительную выплату

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Кожвендиспансер сформирует списки привитых от ковида курян, которые смогут получить поощрительную выплату, до 1 августа. Затем такие списки будут составлять еженедельно. Все сведения будут сверяться с пенсионным фондом, потом они поступят в комитет соцобеспечения, который отвечает за начисление единовременных выплат. 

Выплата, напомним, составит 3 тысячи рублей. Ее смогут получить жители Курской области 65 лет и старше, постоянно проживающие в регионе и сделавшие прививку с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 2021 года.
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