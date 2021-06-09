Кожвендиспансер сформирует списки привитых от ковида курян до 1 августа

Они смогут получить поощрительную выплату

Кожвендиспансер сформирует списки привитых от ковида курян, которые смогут получить поощрительную выплату, до 1 августа. Затем такие списки будут составлять еженедельно. Все сведения будут сверяться с пенсионным фондом, потом они поступят в комитет соцобеспечения, который отвечает за начисление единовременных выплат.



