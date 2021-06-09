Курянин украл отопительные котлы из организации, в которой работал

Для этого он заранее отключил систему видеонаблюдения и дождался, когда начальства не будет на работе

Курские полицейские раскрыли преступную схему, реализованную жителем Курска. Оперативники получили информацию о том, что 36-летний мужчина предлагает знакомым редкий товар – двухконтурные отопительные котлы. Давно известно, что слишком низкая цена на что-либо может говорить о криминальном происхождении вещи.Для проверки данных полицейские пришли к курянину домой. Горожанин сразу понял, что скрывать правду бессмысленно. Он рассказал, что в конце зимы работал в организации торгующей теплотехникой и имел доступ на склад. Кражу спланировал на выходной день, когда отсутствовало начальство и было мало клиентов. Также он заранее отключил систему видеонаблюдения. Четыре отопительных котла вывез на своём автомобиле за два рейса. Котлы мужчина спрятал у себя дома, а затем успешно продал по заниженной цене. После этого уволился с работы.Полицейским курянин заявил, что готов незамедлительно возместить ущерб, который составил почти 200 тысяч рублей. Несмотря на это, по факту совершённого преступления возбудили уголовное дело. Выяснилось, что бывшие работодатели курянина до сих пор не знали о совершённом у них хищении. Его факт подтвердился только после инвентаризации, сейчас предприниматель уже подал заявление в полицию. Злоумышленник может получить за кражу до двух лет лишения свободы, но суд, вероятно, учтёт чистосердечное признание вины и возмещение ущерба, отмечают в городском УМВД.