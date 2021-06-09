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В Курской области за минувший день выявлено 60 новых случаев коронавируса

Почти треть из них - в Курске

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В Курской области за минувший день выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Курске - 19. От коронавирусной пневмонии умерли еще пять пациентов, среди них 39-летняя женщина.  

124 250 курян полностью завершили курс вакцинации. 

В целом по России за сутки подтверждено почти 10,5 тысяч новых диагнозов. Это максимум за последние три месяца. В Роспотребнадзоре объясняют рост заболеваемости коронавирусом в стране тем, что россияне стали игнорировать меры предосторожности. Также, по данным ведомства, свое влияние оказывают низкие темпы вакцинации и снижение иммунитета у переболевших.
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