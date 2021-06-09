Завтра куряне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца

Правда, в Курске будет наблюдаться только частная фаза - Луна покроет примерно четверть солнечного диска

10 июня жители России смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Последний раз это астрономическое явление на территории нашей страны было вино ровно полвека назад.Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду лишь его тонкий край. Начнется затмение в Америке и закончится на Дальнем Востоке. Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе, в России. В нашей стране кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время на Колымской низменности и восточных склонах хребта Черского.В Курске будет наблюдаться только частная фаза - Луна покроет примерно четверть солнечного диска - 26,7%, говорят в Курском планетарии. Начнется затмение в 13:45 по московскому времени, максимум - в 14:25, а полностью Луна уйдет с диска Солнца в 15:17.Затмение уникально еще и тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, и это единственное кольцеобразное солнечноезатмение, проходящее через эту точку, в 21 веке, отмечают специалисты.Наблюдать за затмением советуют с четким соблюдением правил безопасности. Запрещено смотреть на Солнце без использования специальных солнечных светофильтров. Можно использовать подручные предметы: старую дискету, закопченное стекло (без единого просвета! оно должно быть абсолютно черным), очки или маску для сварки, фотопленку. Так можно будет и затмение увидеть и не ослепнуть при этом. И даже сквозь безопасные для просмотра фильтры смотреть на Солнце не стоит дольше 30-40 секунд. Глазам нужно дать отдых.