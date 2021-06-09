Завтра куряне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца
Правда, в Курске будет наблюдаться только частная фаза - Луна покроет примерно четверть солнечного диска
Луна покроет 0,94 диаметра солнечного диска, оставляя на виду лишь его тонкий край. Начнется затмение в Америке и закончится на Дальнем Востоке. Максимальную фазу затмения можно будет наблюдать в провинции Онтарио (Канада), Гренландии и Северном полюсе, в России. В нашей стране кольцеобразная фаза будет видна невысоко над горизонтом в вечернее время на Колымской низменности и восточных склонах хребта Черского.
В Курске будет наблюдаться только частная фаза - Луна покроет примерно четверть солнечного диска - 26,7%, говорят в Курском планетарии. Начнется затмение в 13:45 по московскому времени, максимум - в 14:25, а полностью Луна уйдет с диска Солнца в 15:17.
Затмение уникально еще и тем, что его можно будет увидеть на Северном полюсе, и это единственное кольцеобразное солнечноезатмение, проходящее через эту точку, в 21 веке, отмечают специалисты.
Наблюдать за затмением советуют с четким соблюдением правил безопасности. Запрещено смотреть на Солнце без использования специальных солнечных светофильтров. Можно использовать подручные предметы: старую дискету, закопченное стекло (без единого просвета! оно должно быть абсолютно черным), очки или маску для сварки, фотопленку. Так можно будет и затмение увидеть и не ослепнуть при этом. И даже сквозь безопасные для просмотра фильтры смотреть на Солнце не стоит дольше 30-40 секунд. Глазам нужно дать отдых.